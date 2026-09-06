"السنطور" العراقي يدخل ضمن قائمة اليونسكو

وقال وكيل الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الوزارة تعمل على الانتقال من الأساليب التقليدية إلى البيئة الرقمية في صناعة المحتوى، مع التركيز على حفظ التراث العراقي والتعريف به، فضلاً عن إنتاج مواد مرئية وإصدار دوريات ثقافية وتوزيعها على السفارات.وأضاف أن هذه المواد تهدف إلى التعريف بالثقافة العراقية والمتاحف والآثار والمواقع الأثرية، إلى جانب النشاط المسرحي في والمحافظات.وأشار البدراني إلى أن دائرة الفنون الموسيقية حققت إنجازاً بإدراج آلة السنطور ضمن قائمة اليونسكو، مؤكداً تخصيص مبالغ لإدامتها والحفاظ عليها.ولفت إلى أن دائرة الفنون الموسيقية تعتزم إطلاق عدد من الحفلات والأمسيات الموسيقية والفنية في العاصمة بغداد.