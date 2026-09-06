الداخلية تتوعد من جديد مطلقي الشائعات

وقال الناطق الرسمي للوزارة العقيد محمد علي الحسون، في بيان تابعته ، انه "يجب مكافحة الشائعات والتصدي للمعلومات المضللة"، مشددًا على "ضرورة اعتماد المصادر الرسمية والموثوقة في استقاء المعلومات، وعدم تداول الأخبار غير المؤكدة؛ لما لها من آثار سلبية في المجتمع".ودعا الحسون، المواطنين إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية عند التعامل مع ما يتم تداوله عبر ، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها"، مؤكدًا أن "مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع".ودعا المواطنين أيضًا إلى "الإبلاغ عن حالات الشائعات والمعلومات المضللة عبر الرقم 911، وعدم الإسهام في نشرها أو تداولها"، مؤكدًا أن "المخالفين ستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وفقًا للضوابط والقوانين النافذة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره".