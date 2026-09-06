وزير المالية يوجه بمعالجة حالات الزخم في المراكز الكمركية

وذكر بيان للوزارة، ان ساري "أجرى اليوم الأحد، زيارة إلى مقر للكمارك، للاطلاع على واقع العمل ومتابعة خطط تطوير المنظومة الكمركية، واستهل زيارته بجولة في عمليات ، حيث قدّم مدير عام الهيئة ثامر قاسم، شرحاً حول آليات عمل منظومة المراقبة والسيطرة الإلكترونية، ودورها في المتابعة المباشرة لحركة العمل في المراكز الكمركية ورصد الإجراءات المتخذة فيها".وعقد الوزير "اجتماعاً موسعاً مع ملاكات الهيئة، بحضور وكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين، جرى خلاله استعراض مستوى الأداء في المراكز الكمركية والإجراءات المتخذة لتطوير العمل، فيما عقد اجتماعاً عبر الدائرة مع مديري المراكز الكمركية في عموم ، حيث قدّموا إيجازاً عن واقع العمل في مراكزهم، ومستوى الأداء، وأبرز المتطلبات والتحديات التي تواجه سير الإجراءات الكمركية".كما عقد "اجتماعاً مع فريق الأونكتاد والفريق الوطني لنظام الأسيكودا، وتابع مراحل تنفيذ وتطوير النظام وخطط استكمال الأتمتة وتحديث الإجراءات الكمركية، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة والحد من التعاملات الورقية".وأكد الوزير "أهمية الارتقاء بالأداء الكمركي، وتشديد الإجراءات الرقابية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الانضباط الوظيفي، مشيراً إلى أن تطوير العمل الكمركي يمثل أحد المسارات المهمة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتعزيز موارد الدولة".ووجّه الوزير "بمعالجة حالات الزخم التي تشهدها بعض المراكز الكمركية، وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، بما يسهّل حركة التجارة ويخدم المتعاملين مع المراكز الكمركية".