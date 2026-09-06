تفاصيل جديدة عن طقس الأيام المقبلة.. انخفاض بالحرارة يصل الى 4 درجات

وقالت الهيئة في تقرير لها وتابعته ، ان "هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق الوسط والشمال، مقابل ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في المناطق الجنوبية"، مبينة ان "مناطق وسط وشمال البلاد ستشهد ظهور الغيوم يوم غد الاثنين، مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في عدد من مناطق شمال البلاد، ولا سيما خلال الليلة ويوم غد".وأضافت أن "درجات الحرارة ستنخفض بمقدار (3–4) درجات مئوية اعتباراً من يوم الاثنين، ويستمر الانخفاض حتى يوم الأربعاء، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف يوم الخميس، فيما تكون الرياح متقلبة وغير مستقرة على اتجاه محدد، مع تذبذب في اتجاهها وسرعتها من وقت إلى آخر".وفيما يتعلق بمناطق جنوب البلاد، أشار إلى أن "معدلات الرطوبة السطحية ستبلغ ذروتها خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تبدأ بالانخفاض نسبياً يومي الأربعاء والخميس، على أن تتراجع تدريجياً خلال ساعات مساء يوم الجمعة الموافق 11 أيلول، لتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي".وتابعت "كما تشهد مناطق الجنوب ظهور الغيوم على فترات خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مع فرص محدودة وضعيفة لتساقط زخات مطر خلال يوم الأربعاء".وبشأن درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، توقع القسم "استمرارها عند مستويات مقاربة لما سجلته خلال الأيام الماضية، دون تغيّر ملحوظ"، لافتا الى "استمرار متابعته للتطورات الجوية وإصدار التحديثات اللازمة بشأن الحالة الجوية في عموم البلاد".