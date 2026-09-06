وزير التربية يصدر توجيهاً بشأن أزمة الأبنية المدرسية في بغداد

وذكر بيان للوزارة، ان " بحث مع والوفد المرافق له، بحضور عدد من القيادات العليا في الوزارة، أزمة نقص الأبنية المدرسية وفك الازدواج بالدوام، ومعوقات المشروع، خصوصا المدارس المسحوب العمل منها وذات نسب الإنجاز المتدنية مع إمكانية إحالتها إلى الشركات منفذة جديدة".وأكد الجبوري أن " يواجه أزمة أبنية مدرسية، مع وجود عدد من المدارس الكرفانية والطينية خارج السلامة المهنية، وقال إن ذلك من المعيب مع حجم الموازنات. وثمن دعم المحافظ للملف التربوي، مشيرا إلى التعاون مع وزارتي التخطيط والمالية".ووجه وزير التربية "بتشكيل لجنة مشتركة لتحديث تصاميم المشروع المحال منذ 2011، ومراجعة السعات والكلف وفق النمو السكاني، وإعداد تقرير عن 127 مدرسة في ورفعه إلى ".