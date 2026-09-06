الإعلام والاتصالات توسع إجراءات غلق مقرات كورك لتشمل كركوك ونينوى وصلاح الدين

وذكرت الهيأة في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً للجولات التي نفذتها فرق الهيأة خلال الفترة الماضية في وكربلاء والنجف الأشرف والديوانية وبابل ومحافظات أخرى، ضمن متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التنظيمية المتخذة بشأن شركة كورك تيليكوم.وشملت إجراءات الغلق في مقرات ومراكز الشركة في مناطق الماس، وشارع الجمهورية، وشارع المحافظة، فيما شملت في عدداً من المواقع في جانبي مدينة .وتضمنت المواقع المشمولة في الجانب الأيسر من الموصل مناطق حي ، والمجموعة الثقافية، وسومر، فيما شملت في الجانب الأيمن منطقتي الموصل الجديدة والدواسة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الغلق في .وأكدت الهيأة أن عمليات المتابعة الميدانية تأتي في سياق تنفيذ موحد للإجراءات المتخذة بشأن الشركة في مختلف المحافظات، وبالتنسيق مع والجهات المختصة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.وشددت على استمرار فرقها ومكاتبها في المحافظات بمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة، بما يضمن تطبيق القرارات التنظيمية بصورة متسقة على المواقع والمراكز التابعة للشركة.