جدل في ديالى بسبب محل لبيع المشروبات الكحولية.. ما القصة؟

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أثار توجه لتشغيل محل لبيع المشروبات الكحولية داخل منطقة سكنية في مدينة موجة من الجدل والاعتراضات الشعبية والرسمية في ، مما دفع مجلس المحافظة للتدخل العاجل عبر مخاطبة رسمية وجهها اليوم الأحد (6 أيلول 2026) إلى المحافظ عدنان الشمري، للتأكيد على تنفيذ قراره القاضي بمنع فتح محال بيع الخمور والمشروبات الكحولية داخل الأحياء والتجمعات السكنية، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة بحق المخالفين.

ودعا المجلس إلى فتح خط تنسيق مباشر مع في لتنظيم هذا الملف ومتابعته ميدانياً وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة، حفاظاً على خصوصية المناطق السكنية والنظام العام في مدن المحافظة.



وجاء تحرك المجلس بالتزامن مع اعتصام ومناشدة عاجلة وجهها أحد المواطنين في حي التحرير ببعقوبة، احتجاجاً على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية و"الدمبلة" بالقرب من منزله، مطالباً بنقله خارج المنطقة ومهدداً باللجوء إلى القوة في حال عدم الاستجابة لمطلبه.



وتضامن مع هذه المناشدة النائب عن كتلة صادقون ، داعياً شرطة ديالى إلى "رفع هكذا مظاهر وما يرافقها عن البيوتات الآمنة". وجاء تحرك المجلس بالتزامن مع اعتصام ومناشدة عاجلة وجهها أحد المواطنين في حي التحرير ببعقوبة، احتجاجاً على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية و"الدمبلة" بالقرب من منزله، مطالباً بنقله خارج المنطقة ومهدداً باللجوء إلى القوة في حال عدم الاستجابة لمطلبه.وتضامن مع هذه المناشدة النائب عن كتلة صادقون ، داعياً شرطة ديالى إلى "رفع هكذا مظاهر وما يرافقها عن البيوتات الآمنة".

نظم عدد من أهالي حي التحرير في مدينة وقفة احتجاجية رفضاً لمحاولة فتح محل لبيع المشروبات الكحولية داخل منطقتهم السكنية. وطالب المحتجون الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بالتدخل لنقل المحل خارج الأحياء المأهولة بالسكان، مشيرين إلى أن وجود مثل هذه المحال يخالف الضوابط والتعليمات المنظمة للأنشطة التجارية داخل المناطق السكنية.





في المقابل، أصدرت بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع ما جرى تداوله بشأن افتتاح المحل، مؤكدة اتخاذها إجراءات صارمة منذ الأسبوع الماضي تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء الركن الحقوقي ، بغلق المحل المذكور وعدم السماح بمزاولة أي نشاط تجاري فيه، مشيرة إلى أنه متوقف عن العمل وغير مفتتح حالياً.



وأوضحت القيادة أن ما شهدته المنطقة مؤخراً لا يعد افتتاحاً للمحل أو مباشرةً بنشاطه، وإنما اقتصر على مراجعة صاحب العقار للمكان لغرض التنظيف فقط. وشددت على أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة الدقيقة من قبل المختصة حرصاً على أمن وسلامة الأهالي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مؤكدة أنها لن تسمح بأي ممارسات من شأنها إثارة قلق المواطنين أو الإخلال بالتعليمات المعمول بها.