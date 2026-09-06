"نريد فلوسنا".. تظاهرة أمام مصرف الطيف في الكرادة بعد فرض الوصاية عليه (صور)

وطالب المحتجون بإنهاء القيود المفروضة على حساباتهم، والسماح لهم بسحب ودائعهم المالية، مشددين على أن مطالبهم تنحصر في استلام أموالهم المحتجزة وتجنب إبقائها معلقة.وكان قد قرر فرض الوصاية على للاستثمار والتمويل لمدة 18 شهراً، على خلفية مخالفات أثرت في مركَزِه المالي وأموال المتعاملين معه.من جانبه، أوضح البنك المركزي أن قرار الوصاية لا يعني إفلاس المصرف، وإنما يأتي خطوةً رقابية احترازية لإعادة هيكلته وحماية حقوق المتعاملين، مؤكداً أن أموال المودعين مصونة ومحمية بموجب القوانين والأنظمة النافذة.