إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم والبيض

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن الوزارة وبهدف معالجة أسباب الارتفاع الملحوظ بأسعار بيض المائدة ومنتجات الدواجن المختلفة واللحوم الحمراء، وجّهت باتخاذ إجراءات سريعة ومكثفة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع القطاع الخاص لخفض الأسعار.وأردف أن أهم الإجراءات تتضمن تبنّي صيغ عمل تسهم في خفض كُلَف الإنتاج بما ينعكس مباشرةً على أسعار المنتجات في الأسواق، مشيراً إلى أن المتابعة تشمل محطات الدواجن التابعة للوزارة والمشاريع التابعة للقطاع الخاص.وأوضح الحطاب أن الوزارة تتجه كذلك إلى تخفيف الإجراءات الإدارية والروتينية عن أصحاب الحقول، عبر اعتماد التعهدات اللازمة وتسهيل تجديد الموافقات والإجازات لضمان استمرار العملية الإنتاجية.وأشار إلى وجود بحث لسبل خفض كُلَف الإنتاج بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية في ، حيث يعتزم زيارتها لبحث دعم الإنتاج وتوفير المنتجات الحيوانية بأسعار مناسبة.وكشف المتحدث باسم الوزارة عن أن حاجة السنوية من بيض المائدة تصل إلى 9 مليارات بيضة مقابل إنتاج فعلي حالي يبلغ 5 مليارات بيضة، ناهيك عن وجود مشاريع غير مجازة وأخرى في المناطق المتنازع عليها.وبشأن لحوم الدواجن، ذكر الحطاب أن الإنتاج المحلي خلال العام الحالي (2026) بلغ نحو 400 ألف طن، بينما تبلغ الحاجة الفعلية نحو 900 ألف طن سنوياً، مما يؤشر وجود فجوة تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعم المشاريع وتقليل كُلَف الإنتاج لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.