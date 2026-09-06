النزاهة توقع بمسؤول في بلدية بيجي متلبسا بتسلم الرشوة

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ انها "تحرَّكت على خلفيَّة شكوى تقدَّم بها أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرُّضه للمُساومة من قبل مسؤول قسم تنظيم المدن في مُديريَّة بلديَّة وطلبه مبلغاً مالياً منه؛ مقابل تنظيم كتابٍ موجَّهٍ للجنة الفرعيَّة الأولى لتعويض المُتضرّرين في المحافظة.".وأوضحت أنَّ "فريقاً من باشر أعمال التحرّي والتدقيق في المعلومات الواردة بالشكوى، وبعد استحصال المُذكَّرة القضائيَّة، نصب كميناً مُحكماً، أسفر عن ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود فور تسلُّمه مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه من المُشتكي، وضبط المبلغ بحوزته".وأشارت الهيئة إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".