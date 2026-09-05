اندلاع حريق كبير داخل معمل جنوب بغداد (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، "اندلاع حريق كبير، مساء اليوم، داخل معمل للاصباغ جنوب العاصمة ".

وأضاف المصدر أن "13 فرقة اطفاء سيطرت على امتداد حادث الحريق وتجري عمليات تبريد".