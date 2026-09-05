وزير المالية يصدر توجيهاً بشأن موازنة 2027

وذكر بيان للوزارة، ان ساري "بحث اليوم السبت، مع فريق العمل في دائرة الموازنة، مراحل إعداد مشروع موازنة البرامج والأداء، ومراحل استكمال متطلباتها الفنية والإدارية".واطلع الوزير، على "ما أنجزته فرق العمل ضمن مراحل إعداد المشروع، وأبرز الخطوات التي يجري تنفيذها إلى جانب الملاحظات والمقترحات المطروحة في هذا الجانب".ووجّه الوزير "بمواصلة العمل وتكثيف الجهود، وتعزيز التنسيق مع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في إعداد مشروع الموازنة وفق أسس دقيقة وواقعية".