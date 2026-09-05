النفط تنفي تصدير البنزين بعد تشغيل وحدة FCC

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن التصريحات التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية كانت تشير إلى أن تشغيل الوحدة سيسهم في وصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية، وليس تصدير البنزين.وأوضح أن العراق سيكون قادراً على التحول إلى بلد مُصدّر لبعض المنتجات النفطية بعد اكتمال أعمال التوسعة في الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد أهداف الوزارة وخططها لتحويل العراق من بلد مستورد إلى بلد مُصدّر للمنتجات النفطية.وبيّن أن العراق يصدّر حالياً زيت الوقود والنفثا، فضلاً عن تصدير شحنة سابقة من وقود الطائرات، إلى جانب الكبريت.