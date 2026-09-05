بالصور.. تظاهرة حاشدة للعاملين بصفة عقود في ميسان

وقال مراسل ، ان "مدينة مركز شهدت اليوم تظاهرات حاشدة للعاملين بصفة عقود، امام مكتب في المدينة".وأضاف ان "المتظاهرين طالبوا بشمولهم بالتثبيت في موازنة 2027".