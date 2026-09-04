تحالف العزم يعزّي مسعود بارزاني بوفاة شقيقه الأكبر

وذكر بيان للتحالف "ببالغ الحزن والأسى، تلقى تحالف العزم نبأ وفاة ، الشقيق الأكبر للرئيس ".واضاف "يتقدم تحالف العزم بخالص التعازي والمواساة إلى وعائلة الفقيد وذويه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".