النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النوم في العسل
من
10:30 AM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575060-639241142294954383.webp
النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين
محليات
2026-09-04 | 06:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,118 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أوضحت
وزارة النفط
، اليوم الجمعة، أن حالة الاكتظاظ الحاصلة أمام محطات تعبئة الوقود تعود إلى وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك.
وقال المتحدث باسم
وزارة النفط
سليم
الركابي
في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "وزارة النفط تود أن توضح للرأي العام أن حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها هو وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك"، مبيناً أن "الوزارة لجأت، نتيجة هذه الفجوة، إلى الاستيراد من خارج
العراق
، واستيراد البنزين المحسن، حيث اعتمدت على تعويض النقص الحاصل عن طريق الشحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية".
وأضاف أن "أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان ببعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية"، موضحاً أن "ناقلة واحدة حالياً هي التي تم التعاقد معها، وهذا ما حصلت عليه الوزارة بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة".
وتابع أن "عملية تفريغ الناقلة وذهابها مرة أخرى للتحميل والعودة تستغرق وقتاً، مما يسبب نقصاً في إمداد محطات
التعبئة
"، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت خطة للاستعانة بأكثر من ناقلة، لمنحها مساحة أكبر للمناورة في توفير الاحتياجات اليومية من المشتقات النفطية، وكذلك تعزيز الخزين الاستراتيجي".
ودعا الركابي المواطنين إلى "أخذ كفايتهم من مادة البنزين وعدم التزاحم أمام محطات الوقود من أجل التزود بأعداد محدودة جداً من لترات البنزين"، مؤكداً أن "هذه الحالة تسبب مزيداً من الاكتظاظ والطوابير أمام المحطات".
وأهاب بالمواطنين "عدم الاستماع إلى الشائعات التي يطلقها البعض، والتي تربط حالة الاكتظاظ على محطات التعبئة بالموديل الاقتصادي الخاص بقطاع التصفية والتوزيع"، مؤكداً أن "
المصافي
تعمل بكامل طاقتها لتأمين احتياج المواطنين من الوقود".
وأكد الركابي أنه "سيكون هناك تحسن ملموس ابتداءً من اليوم".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
حكومة كردستان تصدر قرارات تخص أزمة البنزين
08:26 | 2026-07-27
النفط تكشف للسومرية أسباب أزمة البنزين وتطمئن المواطنين: ستُحل خلال أيام
03:31 | 2026-08-20
التربية تصدر توضيحاً بشأن قبول التلاميذ من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالمدارس
10:08 | 2026-08-20
دفاع مدني كربلاء تصدر توضيحاً بشأن قناني الغاز الخاصة بالمواكب
12:13 | 2026-07-18
البنزين
نفط
السومرية نيوز
وزارة النفط
سومرية نيوز
السومرية
التعبئة
الركابي
المصافي
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراقيون على موعد مع حالة جوية مختلفة.. الانواء تصدر عددا من الوصايا
محليات
39.27%
10:17 | 2026-09-02
العراقيون على موعد مع حالة جوية مختلفة.. الانواء تصدر عددا من الوصايا
10:17 | 2026-09-02
مناطق عراقية تشهد اجواء شتوية الاسبوع القادم
محليات
30.34%
03:20 | 2026-09-03
مناطق عراقية تشهد اجواء شتوية الاسبوع القادم
03:20 | 2026-09-03
النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين
محليات
15.2%
06:12 | 2026-09-04
النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين
06:12 | 2026-09-04
وزير النقل يكشف لـ السومرية نيوز أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ
سياسة
15.19%
13:39 | 2026-09-02
وزير النقل يكشف لـ السومرية نيوز أسباب ايقاف صلاحيات مدير عام شركة الموانئ
13:39 | 2026-09-02
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
اخترنا لك
الحكم بالحبس على "ماكيرة مروة" عن المحتوى الهابط
06:55 | 2026-09-04
يهود عراقيون يعيدون فتح ملف الدعوى ضد فرنسا بسبب مبنى في بغداد
04:13 | 2026-09-04
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
03:21 | 2026-09-04
أجواء شبه شتوية الاحد والاثنين
02:43 | 2026-09-04
8 ظواهر فلكية ساحرة في ايلول
01:56 | 2026-09-04
البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)
18:52 | 2026-09-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.