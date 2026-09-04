النفط تصدر توضيحا بشأن ازمة البنزين

وقال المتحدث باسم سليم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "وزارة النفط تود أن توضح للرأي العام أن حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها هو وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك"، مبيناً أن "الوزارة لجأت، نتيجة هذه الفجوة، إلى الاستيراد من خارج ، واستيراد البنزين المحسن، حيث اعتمدت على تعويض النقص الحاصل عن طريق الشحنات الاستيرادية والمنافذ البحرية".وأضاف أن "أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان ببعض الإشكالات اللوجستية لحركة الناقلات، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية"، موضحاً أن "ناقلة واحدة حالياً هي التي تم التعاقد معها، وهذا ما حصلت عليه الوزارة بسبب سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة".وتابع أن "عملية تفريغ الناقلة وذهابها مرة أخرى للتحميل والعودة تستغرق وقتاً، مما يسبب نقصاً في إمداد محطات "، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت خطة للاستعانة بأكثر من ناقلة، لمنحها مساحة أكبر للمناورة في توفير الاحتياجات اليومية من المشتقات النفطية، وكذلك تعزيز الخزين الاستراتيجي".ودعا الركابي المواطنين إلى "أخذ كفايتهم من مادة البنزين وعدم التزاحم أمام محطات الوقود من أجل التزود بأعداد محدودة جداً من لترات البنزين"، مؤكداً أن "هذه الحالة تسبب مزيداً من الاكتظاظ والطوابير أمام المحطات".وأهاب بالمواطنين "عدم الاستماع إلى الشائعات التي يطلقها البعض، والتي تربط حالة الاكتظاظ على محطات التعبئة بالموديل الاقتصادي الخاص بقطاع التصفية والتوزيع"، مؤكداً أن " تعمل بكامل طاقتها لتأمين احتياج المواطنين من الوقود".وأكد الركابي أنه "سيكون هناك تحسن ملموس ابتداءً من اليوم".