ضبط 11 مخالفاً لقانون الإقامة في النجف​

وقالت المديرية في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، وبإشراف مباشر من مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة الفريق ، وبمتابعة ومتابعة مدير والإقامة في الأشرف العميد ، نفّذ قسم شؤون الإقامة حملةً لمتابعة المخالفين لقانون الإقامة رقم (76) لسنة 2017".

وأضاف البيان "أسفرت الحملة عن ضبط (11) مخالفاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون".