طعنه وفرّ هارباً.. الإطاحة بقاتل باكستاني في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية مكافحة إجرام / إجرام تمكنت من الإطاحة بمتهم باكستاني الجنسية، أقدم على قتل زميله بعدة طعنات قوية إثر خلاف نشب بينهما، ما أدى إلى وفاته في الحال".وتابعت، أنه "على الفور، تم تشكيل فريق عمل متخصص لجمع وتحليل الأدلة ومتابعة مسار الجريمة، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية المتهم ومكان وجوده، ليتم القبض عليه بعد مطاردة، فيما جرى أيضاً إلقاء القبض على صديقه الذي كان برفقته أثناء هروبه من محل الحادث".