نخب المكون السني تدعو لحوار شامل ينتهي بتشكيل "إطار جامع للعقول"

– سياسة



أعلنت " لمؤتمر العرب السنّة في العراق"، اليوم الخميس، سعيها إلى عقد حوار سني عراقي واسع ينتهي إلى تشكيل إطار جامع للعقول والخبرات والنخب القادرة على مناقشة مستقبل ، محذرة من استمرار منهجية بوجود السلاح خارج نطاق المؤسسات الدستورية.





وأشارت اللجنة إلى أن زج الجماعات المسلحة في الحراك الاجتماعي والسياسي تحت مسميات حماية النظام يفتح الباب أمام استهداف مختلف المحافظات العراقية دون رادع دستوري، مجددة الرفض القاطع لأن يكون جزءاً من أي مشاريع إقليمية أو منصة للاعتداء على دول الجوار وإقليم كوردستان، مع التأكيد على احترام مقدسات المكونات كافة ورفض المساس بالرموز الدينية لجميع العراقيين.



وأوضحت المبادرة أن هدف التحرك يتجاوز تشكيل التحالفات الانتخابية العابرة أو التنافس على المكاتب والمناصب، داعية إلى تشكيل "مجلس عقول" يضم الشخصيات الأكاديمية والسياسية والعشائرية والاجتماعية والشبابية من أطراف العملية السياسية والمعارضين لها، لعقد مؤتمر محايد ومستقل في مدينة يتم الاتفاق عليها مثل ، أو عمّان، أو ، أو ، أو دمشق.



وشددت اللجنة على عرض المسارات الدستورية والسلمية كافة للبحث، بما فيها تقييم واقع الدولة المركزية، أو خيار الفيدرالية المكفولة دستورياً، أو آليات اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة. كما وجهت دعوة إلى والمجتمع الدولي لمراجعة واقع الشراكة السياسية في العراق، مؤكدة أن بقاء سلاحين وقانونين في بلد واحد لا يخدم الاستقرار الدائم. وأكدت اللجنة في بيان ورد لـ " "، أن مرور أكثر من عشرين عاماً على تأسيس النظام السياسي يفرض الوقوف أمام لحظة مفصلية تنهي حالة الانتظار، مشيرة إلى أن تحول التعهدات الحكومية بحصر السلاح بيد الدولة بحلول 30 أيلول الجاري إلى حديث عن "تنظيم واحتواء" الترسانات المسلحة والتمييز بين أسلحتها الثقيلة والمتوسطة الخفيفة يمثل "تهديداً وجودياً وأمنياً يمس مستقبل المواطنين والدولة".وأشارت اللجنة إلى أن زج الجماعات المسلحة في الحراك الاجتماعي والسياسي تحت مسميات حماية النظام يفتح الباب أمام استهداف مختلف المحافظات العراقية دون رادع دستوري، مجددة الرفض القاطع لأن يكون جزءاً من أي مشاريع إقليمية أو منصة للاعتداء على دول الجوار وإقليم كوردستان، مع التأكيد على احترام مقدسات المكونات كافة ورفض المساس بالرموز الدينية لجميع العراقيين.وأوضحت المبادرة أن هدف التحرك يتجاوز تشكيل التحالفات الانتخابية العابرة أو التنافس على المكاتب والمناصب، داعية إلى تشكيل "مجلس عقول" يضم الشخصيات الأكاديمية والسياسية والعشائرية والاجتماعية والشبابية من أطراف العملية السياسية والمعارضين لها، لعقد مؤتمر محايد ومستقل في مدينة يتم الاتفاق عليها مثل ، أو عمّان، أو ، أو ، أو دمشق.وشددت اللجنة على عرض المسارات الدستورية والسلمية كافة للبحث، بما فيها تقييم واقع الدولة المركزية، أو خيار الفيدرالية المكفولة دستورياً، أو آليات اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة. كما وجهت دعوة إلى والمجتمع الدولي لمراجعة واقع الشراكة السياسية في العراق، مؤكدة أن بقاء سلاحين وقانونين في بلد واحد لا يخدم الاستقرار الدائم.

نص البيان ادناه:

آن للعرب السنّة في العراق أن يناقشوا مستقبلهم



لسنا دعاة حرب ولا طلاب فتنة ولا نبحث عن مواجهة مع أحد ولكننا أيضاً لسنا رعايا في دولة يقرر الآخرون شكلها ومصيرها وحدهم ثم يطلبون منا بما يقررون



بعد أكثر من عشرين عاماً على قيام النظام السياسي الحالي وصلنا إلى لحظة لا يجوز معها الصمت أو الانتظار



قيل لنا إن السلاح سيُحصر بيد الدولة وإن الثلاثين من أيلول سيكون موعداً حاسماً لإنهاء السلاح خارج مؤسساتها ثم سمعنا الآن من أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي أن الحديث لم يعد عن نزع السلاح وإنما عن «تنظيمه واحتوائه» والتمييز بين ثقيله ومتوسطه وخفيفه



وهذا ليس خلافاً على المصطلحات إنه بالنسبة لنا سؤال وجود وأمن ومستقبل

فأي دولة هذه التي تطبق قوانينها بكل قوتها على المواطن الأعزل بينما يبقى إلى جانبها سلاح تملكه تنظيمات سياسية وعقائدية وتقرر قياداتها متى تستخدمه ومتى تحتفظ به وكيف تنظمه؟



وأي ضمانة يمكن أن نقدمها لشبابنا ولأبنائنا إذا بقي القرار في استخدام القوة موزعاً بين الدولة وتنظيمات مسلحة لا تخضع وحدها وبصورة كاملة لأوامر مؤسساتها الدستورية؟



لقد قال أخيراً إن «المقاومة» وقفت أمام ما سماه «فتنة تشرين» وحفظت الدولة والنظام السياسي

وهذه العبارة وحدها تفرض سؤالاً لا يجوز الهروب منه

بأي حق تتدخل جماعات مسلحة في مواجهة مواطنين عراقيين خرجوا للاحتجاج؟ ومن أعطاها سلطة تقرير متى يكون احتجاج العراقيين فتنة ومتى يصبح استخدام السلاح ضدهم دفاعاً عن النظام؟



إذا كان هذا قد حدث مع شباب تشرين في والجنوب فما الذي يمنع حدوثه غداً مع أهل أو أو أو أو أي عراقيين آخرين؟



المشكلة إذن لم تعد مشكلة السنّة وحدهم إنها مشكلة نفسها

لكننا نحن العرب السنّة مطالبون اليوم بأن نسأل أنفسنا بشجاعة هل النظام القائم قادر فعلاً على توفير الأمن والمساواة والشراكة لنا؟

وهل نستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية في دولة لا نملك تأثيراً حقيقياً في قرارات الحرب والسلم ولا في مستقبل القوى المسلحة التي تعمل على أرضها؟



لا نريد أن نكون جزءاً من مشروع إيراني في المنطقة ولا نريد أن يكون العراق منصة للاعتداء على أشقائنا العرب ولا نقبل استهداف إقليم كوردستان ومدنه

ولا نقبل أن تتحول أرض العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

كما أننا نرفض الإساءة إلى مقدسات أي مكون عراقي

نرفض وندين الاساءة لمقدساتنا ورموزنا الدينية وأمهات المؤمنين والصحابة مثلما نحترم مقدسات الآخرين



لقد حان الوقت كي نتوقف عن إدارة مستقبل ملايين الناس عبر اجتماعات الزعامات والصفقات والتحالفات الانتخابية

القضية أكبر من حزب وأكبر من زعيم وأكبر من انتخابات وأكبر من المناصب التي حصل عليها بعضنا بعد 2003



ولهذا فإن ما نسعى إليه ليس إضافة تحالف انتخابي جديد إلى التحالفات القائمة ولا إنشاء إطار آخر لتقاسم المواقع والمناصب



ما نسعى إليه أكبر من ذلك

نسعى إلى حوار سني عراقي واسع ينتهي إلى تشكيل إطار جامع للعقول والخبرات والنخب القادرة على مناقشة مستقبل أهلنا ومسؤوليتنا تجاه الأجيال القادمة



ونرى أن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة تعمل على عقد مؤتمر جامع لنخب العرب السنّة في العراق

مؤتمر لا يختار المشاركين فيه على أساس المال أو المنصب أو القرب من هذه الدولة أو تلك ولا يقتصر على الذين شاركوا في السلطة بعد 2003

بل يضم أصحاب المكانة العلمية والفكرية والاجتماعية والقانونية والسياسية والاقتصادية والعشائرية والشبابية

ويضم من شارك في العملية السياسية ومن عارضها ومن اعتزلها وتراعى فيه الجغرافيا والتنوع الفكري والسياسي والاجتماعي لمجتمعنا

وعندما نجتمع حول هذه الطاولة ينبغي أن نترك خلف بابها حسابات أحزابنا وتنافس زعاماتنا ومصالح مواقعنا



ندخلها بما نحمله من أفكار وانتماءات وتجارب ونخرج منها محتفظين بها جميعاً فلا أحد يطلب من أحد أن يتخلى عن حزبه أو زعيمه أو قناعته

لكننا داخل تلك القاعة لا نمثل مصالح أحزابنا ولا نراعي أمزجة زعمائها بل نجلس بصفتنا نخباً من العرب السنّة نتحمل مسؤولية تاريخية تجاه أهلنا ومستقبل أجيالنا

فالقضية التي نريد مناقشتها أكبر من خلافاتنا وأطول عمراً من أحزابنا ومناصبنا وما سنقرره أو نعجز عن تقريره اليوم سيعيش أبناؤنا وأحفادنا نتائجه غداً

ولا نريد أن يأتي جيل بعدنا فيسألنا لماذا عرفتم حجم الخطر ثم انشغلتم بخلافاتكم ولماذا رأيتم ما كان يحدث لكرامتكم وهويتكم ومستقبل أبنائكم ثم تركتم الحسابات الصغيرة تمنعكم من الاجتماع على كلمة تحميهم



يجتمع هؤلاء في مكان آمن ومحايد في أربيل أو عمّان أو دمشق أو أبوظبي أو أنقرة أو أي مدينة تتوافر فيها ضمانات الحوار الحر

وليس هدف هذا الحوار إعلان تمرد على العراق ولا التآمر على أحد ولا حمل السلاح

بل الإجابة عن سؤال واحد:

كيف نضمن لأهلنا مستقبلاً آمناً حراً كريماً لا يخضعون فيه لسلطة سلاح خارج القرار الدستوري للدولة؟

ويجب أن تكون جميع الخيارات السلمية والدستورية مطروحة للنقاش من دون خوف أو محرمات سياسية

هل نستمر ضمن الدولة المركزية بصيغتها الحالية مع ضمانات حقيقية جديدة؟

هل أصبحت الفيدرالية التي كفلها الدستور الطريق الأكثر واقعية لحماية مجتمعاتنا وإدارة مناطقنا؟

هل تحتاج العلاقة بين مكونات العراق مستقبلاً إلى صيغة أوسع من اللامركزية؟

وإذا وصلت المنطقة والعراق إلى تحولات كبرى فكيف نحمي مصالح أهلنا وحقوقهم ضمن أي ترتيبات دستورية أو إقليمية جديدة وبالوسائل السلمية والقانونية وحدها؟

هذه أسئلة تتعلق بمصير ملايين العراقيين ولا يملك فرد أو حزب أو زعامة مهما كان موقعها أن تجيب عنها منفردة

إنها تحتاج إلى عقل جماعي وإلى مشاركة أوسع ما يمكن من نخب المجتمع وقواه الحية



ومن هنا فإننا نرحب بكل جهد صادق لجمع الصفوف وبكل مبادرة تسعى إلى استعادة دور أهلنا وحماية حقوقهم ومستقبل أبنائهم ونرى أن اللحظة التي يمر بها العراق والمنطقة تفرض علينا أن نجعل من هذه الجهود نقطة انطلاق نحو حوار أكبر وأوسع من الحسابات الانتخابية والتحالفات السياسية العابرة



نحن بحاجة إلى مجلس عقول قبل أن نحتاج إلى مجلس زعامات

ونحتاج إلى وثيقة مستقبل قبل أن نحتاج إلى قائمة انتخابية

كما ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي شاركت في تأسيس النظام العراقي بعد 2003 إلى إدراك أن استمرار دولة يتعايش داخلها السلاح الدستوري والسلاح الحزبي لا يمكن أن ينتج استقراراً دائماً

إننا نريد عراقاً واحداً سيداً عادلاً إذا كان هذا العراق قادراً على أن يكون دولة لجميع أبنائه

دولة يكون فيها السلاح واحداً والقانون واحداً والمواطنة واحدة وقرار الحرب والسلم واحداً

أما أن يُطلب منا البقاء في دولة يملك فيها طرف السلاح والقرار والقوة ثم يطلب من الآخرين الاكتفاء بحصصهم من المناصب فهذا ليس شراكة

لقد صمتنا طويلاً وجربنا كثيراً ودفع أهلنا أثماناً باهظة

واليوم لا ندعو إلى بندقية بل إلى طاولة

ولا ندعو إلى حرب بل إلى حوار

ولا نقرر مسبقاً أين يجب أن ينتهي ذلك الحوار

لكننا نقول إن شيئاً واحداً لم يعد مقبولاً:

أن يقرر الآخرون مستقبلنا نيابة عنا

لقد آن للعرب السنّة في العراق أن يجتمعوا وأن يفكروا وأن يختلفوا بحرية ثم أن يقرروا ماذا يريدون لمستقبل أبنائهم

بالدستور وبالقانون وبالحوار وبالوسائل السلمية وأمام العراق والعالم كله



لمؤتمر العرب السنّة في العراق