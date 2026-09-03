النزاهة: ضبط موظفة في إحدى مديريات البلدية بالديوانية متلبسة بالرشوة

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكرة قضائيَّة، بحسب بيان ورد لـ ، أفادت "بتأليف فريق عملٍ من ملاكاتها في المُحافظة، تولَّى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن المعلومات الواردة بشأن قيام مُوظَّفةٍ في شعبة الأملاك بإحدى دوائر البلديَّة بمساومة أحد المواطنين وطلب مبلغ رشوةٍ؛ لقاء ترويج معاملة بيع قطعة أرضٍ عائدةٍ للدولة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار ".وأضافت إنَّ "الفريق، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال المذكرة القضائيَّة، نصب كميناً محكماً أسفر عن ضبط المُتَّهمة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمها مبلغ الرشوة"، مُنوّهةً "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمة والمبرزات الجرميَّة على قاضي الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفها على ذمَّة التحقيق؛ وفق أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983) المُعدَّل".