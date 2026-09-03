العراق ولبنان يقتربان من تعاون بحري جديد

وقال مايح في بيان ورد لـ " "، إن المختصة بدراسة مسودة مذكرة التفاهم عقدت اجتماعاً بحضور ممثلين عن للنقل البحري، بوصفها الجهة القطاعية المعنية، إلى جانب ، لبحث ومراجعة بنود المسودة والملاحظات القانونية والفنية المتعلقة بها.وأضاف أن اللجنة تستعد لرفع تقريرها إلى الدائرة القانونية في لمجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات، تمهيداً لاستكمال المتطلبات والإجراءات الأصولية الخاصة بالمذكرة وفق السياقات القانونية المعتمدة.وأشار مايح إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة باتجاه تعزيز التعاون البحري بين ولبنان، وتبادل الخبرات والتجارب وتفعيل مجالات العمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم فرص التكامل بين البلدين في قطاع .