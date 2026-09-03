يضم 560 محلاً.. سوق شعبية جديدة في مدينة الصدر

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته " "، إن "أمانة عملت على إيجاد بدائل لأصحاب البسطات في بعض المناطق التي شهدت رفع التجاوزات، ومنها ، حيث تم تحويل مرأب يقع خلف شارع السدة إلى سوق شعبية تضم أكثر من 560 محلاً نظامياً".وتابع بالقول إن "السوق الجديدة جُهزت ببنى تحتية متكاملة تشمل الماء والمجاري وموقفاً للسيارات ومنظومة لإطفاء الحرائق، لتكون بديلاً لأصحاب البسطات الذين رُفعت تجاوزاتهم، بعد إعداد قاعدة بيانات خاصة بهم وتعويضهم بمحال داخل السوق".