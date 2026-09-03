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وزير المالية: قطعنا شوطاً متقدماً في استكمال متطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء
محليات
2026-09-03 | 11:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
أكد وزير المالية
فالح ساري
، اليوم الخميس، أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في استكمال متطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "وزير المالية
فالح ساري
، واصل اجتماعاته لمتابعة مخرجات العمل في إعداد مشروع موازنة البرامج والأداء، بحضور محافظ
صلاح الدين
، ووفد من حكومة
إقليم كردستان
، وأعضاء من
مجلس النواب
، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية".
وجرى خلال الاجتماع "استعراض ما أُنجز ضمن مراحل إعداد الموازنة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ومناقشة المخرجات التي توصلت إليها فرق العمل، إلى جانب الملاحظات والمقترحات المقدمة لاستكمال متطلبات المشروع".
وأشار د الوزير إلى أن "
وزارة المالية
قطعت شوطاً متقدماً في استكمال متطلبات إعداد موازنة البرامج والأداء"، مبيناً أن "هذا التحول يهدف إلى الانتقال من التركيز على حجم التخصيصات المالية إلى قياس النتائج والأهداف المتحققة من خلال ربط الموازنات بالبرامج والمشاريع ومؤشرات الأداء".
ودعا إلى "عقد اجتماعات ثنائية بين اللجان المعنية بإعداد الموازنة ووفد حكومة إقليم
كردستان
خلال الأيام المقبلة"، مشدداً على أن "الشفافية الكاملة في الإفصاح عن البيانات المالية والإيرادات تمثل شرطاً أساسياً للوصول إلى موازنة واقعية ودقيقة".
وأشار البيان الى أن "هذه الاجتماعات تأتي ضمن مسار متواصل لاستكمال مشروع موازنة البرامج والأداء، بما يؤسس لتحول تدريجي في منهجية إعداد الموازنة
العامة للدولة
".
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