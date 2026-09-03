صلاح الدين.. كمين محكم يطيح بتاجر دولي وضبط 5.5 كغم من المخدرات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز مديرية شؤون مخدرات من تنفيذ عملية أمنية في ، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر دولي وضبط (4.5) كغم من مادة الأفيون المخدرة و(1) كغم من مادة الميثادون".واشارت الى أنه "جاءت العملية عقب متابعة استخبارية دقيقة لتحركات المتهم ورصد نشاطه الإجرامي، حيث تمكنت المفارز من ضبط المواد المخدرة بحوزته قبل وصولها إلى وجهتها".