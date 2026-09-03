وزير الاتصالات يوجه بتخفيض أسعار الإنترنت لدوائر الدولة وزيادة سرعات الأبراج

وقال سند في بيان، ورد لـ ، إنه "تم توجيه الوزارة بتخفيض أسعار المزودة إلى دوائر الدولة كافة بنسبة 40%."، مشيرا إلى ان "التوجيه يتضمن تثبيت السعات وخفض الأسعار بنسبة 40%، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع دوائر الدولة".وأضاف أنه "تم كذلك التوجيه بـزيادة سرعات الإنترنت للأبراج المزودة للمواطنين في المناطق غير المشمولة بخدمة الكيبل الضوئي بنسبة 40%، مع الإبقاء على الأسعار الحالية، أي السعر ثابت والسعات مرتفعة بنسبة 40%".وأوضح سند أن "الشركات المزودة لخدمات الإنترنت ملزمة بسياسة الوزارة التي تتضمن اعتماد باقتين فقط لاشتراكات الأبراج، وأربع باقات لاشتراكات الكيبل الضوئي".وأشار إلى أن "هذه القرارات ستتم المصادقة عليها خلال اجتماع هيئة الرأي المقرر عقده يوم الإثنين المقبل".