يهود عراقيون يعيدون فتح ملف الدعوى ضد فرنسا بسبب مبنى في بغداد

وتشمل مطالب التعويض الإيجارات غير المدفوعة منذ أكثر من 50 عاما والضرر المعنوي، وفقا للمحاميين جان مينيار وعمران غيرمي.وتعود ملكية العقار إلى الشقيقين عزرا وخضوري لاوي، وهما عراقيان يهوديان غادرا بلدهما في أربعينيات العشرين ضمن هجرة اليهود الواسعة إلى والغربوفي عام 1964، وقعت في عقد إيجار معهما، لكن السلطات العراقية صادرت في السنوات التالية أملاك اليهود الذين غادروا البلاد، مما دفع السلطات الفرنسية إلى توقيع العقد اللاحق مع .من جانبها، أوضحت أن الإدارة الفرنسية انتهت إلى إبرام عقود إيجار مع السلطات العراقية، باعتبار أن المالكين التاريخيين حرموا من أملاكهم العقارية بموجب التشريعات العراقية المتعلقة باليهود الذين غادروا البلاد.لكن المحامي جان بيار مينيار قال إن "الجمهورية الفرنسية تشغل مبنى ليس ملكها"، مشيرا إلى أن "الدعوى أُقيمت أمام في ايار 2024، مع تقديم طلب تعجيل نظر في شباط 2025".