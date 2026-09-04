أجواء شبه شتوية الاحد والاثنين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا يتحول الى غائم مساءا مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في وفي المنطقة الوسطى صحو مع تواجد بعض الغيوم مساءا بينما يبقى صحوا في ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل لليوم السابق على العموم".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحو مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية خاصة في الأقسام الشرقية منها والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".