البصرة.. نائب يكشف عن وجود كميات كبيرة من الكبريت في العراء (فيديو)

وقال المياحي في مقطع فيديو، "110 آلاف طن من الكبريت في العراء من سمح؟ و لمن تُباع؟ والى اين تُنقل".

وأضاف "ارواح البصريين ليست ثمناً للفوضى والتقصير"، مردفا "سنتابع هذا الملف حتى محاسبة كل مسؤول ومتورط".

الفيديو المرفق حديث النائب..