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8 ظواهر فلكية ساحرة في ايلول

محليات

2026-09-04 | 01:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
8 ظواهر فلكية ساحرة في ايلول
309 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
بعد كسوف الشمس الكلي المذهل في اب، يقدم شهر ايلول تشكيلة من الأحداث الفلكية المتنوعة التي تجعل السماء الليلية ساحرة طوال الشهر.

وإذا كنت من عشاق الظواهر الفلكية، إليك دليل أبرز اﻷحداث التي يمكن مشاهدتها هذا الشهر، مع تفاصيل المواعيد والمواقع التي تتيح لك الاستمتاع بأفضل لحظات الرصد، سواء كنت في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي.
- 6-7 ايلول: القمر يقترن بالمريخ
سيظهر هلال القمر والمريخ بالقرب من بعضهما في سماء ما قبل الفجر يومي 6 و7 سبتمبر، على مسافة زاوية تقارب ثلاث درجات (ما يعادل عرض ثلاثة أصابع). ويمكن رؤيتهما فوق الأفق الشرقي ابتداء من الثالثة صباحا، وبعد نحو 90 دقيقة سيظهر المشتري خلفهما، بينما يظهر زحل في السماء الجنوبية الغربية.
- 8 ايلول: القمر يجاور المشتري
بعد لقائه مع المريخ، سيقترن القمر بالمشتري في سماء الليل، ما قبل فجر يوم 8 سبتمبر، أي قبل بضع ساعات من شروق الشمس.
- 11-12 ايلول: القمر الجديد وفرصة لرؤية درب التبانة
تكون ليالي مراقبة النجوم أكثر إبهارا خلال فترة القمر الجديد، عندما لا ينتج القمر أي ضوء تقريبا. وعندما يقترن ذلك بموقع مظلم، يمكن رؤية المجرات والسدم ومركز درب التبانة بوضوح.
ويحدث القمر الجديد هذا الشهر في 11-12 ايلول، وهي فرصة لا تعوض، حيث أن هذا الشهر هو أحد الأشهر الأخيرة في 2026 التي يمكن فيها رؤية مركز درب التبانة في نصف الكرة الشمالي.
- 14 ايلول: القمر يقترب من الزهرة
في 14 ايلول، سيظهر هلال القمر في غضون خمس درجات من الزهرة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس بفترة قصيرة. وستتألق هذه الظاهرة لمدة ساعة تقريبا بعد الغروب دون الحاجة للاستيقاظ مبكرا.
- 18 ايلول: ذروة سطوع الزهرة
في مساء 18 ايلول، سيصل الزهرة إلى أقصى درجات سطوعه خلال ظهوره المسائي لعام 2026. وبسبب سطوعه، يعد أسهل الأجرام التي يمكن رؤيتها في السماء، وسيظهر بعد غروب الشمس مباشرة برفقة عطارد المجاور.
- 22 ايلول: الاعتدال الخريفي ونشاط الشفق القطبي
يبدأ الخريف رسميا في نصف الكرة الشمالي مساء 22 ايلول، ويصاحب هذا الاعتدال زيادة في نشاط الشفق القطبي بسبب ميل الأرض الذي يخلق ظروفا مواتية للرياح الشمسية.
ورغم صعوبة التنبؤ بالشفق بدقة، إلا أن هذا الوقت من العام يثير الحماس لعشاق الظواهر القطبية.
25 ايلول: المريخ ينضم إلى توأمي الجوزاء
في صباح 25 ايلول، سينضم المريخ إلى النجمين التوأمين "كاستور" (رأس التوأم المقدم) و"بولوكس" (رأس التوأم المؤخر في كوكبة الجوزاء، في تشكيل ثلاثي يسهل التعرف عليه في السماء الشرقية، مع "كاستور" في الأعلى و"بولوكس" في المنتصف والمريخ البرتقالي في الأسفل.
- 26 ايلول: اكتمال قمر الحصاد ومرافقته لزحل
سيظهر البدر في مساء 26 ايلول، ويعرف بقمر الحصاد، ليبلغ ذروة إضاءته قبل الساعة الواحدة ظهرا.
ومن الأفضل مشاهدته عند شروقه أو غروبه، حيث يبدو أكبر وأكثر إشراقا بسبب الوهم البصري، وقد يظهر باللون البرتقالي. وسيرافقه زحل طوال الليل.
- مجرة أندروميدا طوال الشهر
تعد مجرة أندروميدا، أقرب مجرة رئيسية إلى درب التبانة، واحدة من أفضل الأهداف لمراقبة السماء هذا الشهر. يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السماء المظلمة، لكنها تبدو أكثر إثارة مع المنظار أو التلسكوب الصغير، وتبدو في أفضل حالاتها في منتصف الليل.
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