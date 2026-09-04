القبض على متهمين قاما بسرقة روضة أطفال في واسط

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "مفارز من إدارة الروضة عن تعرضها للسرقة، وبتوجيه مباشر من قائد شرطة المحافظة، شُكل فريق عمل مختص لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما".واضاف البيان انه "وخلال التحقيق، اعترف المتهمان بسرقة جهاز آيباد وحاسوب محمول ومبلغ من الروضة، كما اعترفا بارتكاب سبع سرقات أخرى استهدفت دورًا سكنية قيد الإنشاء ومحال تجارية، وقد اتُّخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات العراقي".