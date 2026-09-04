الحكم بالحبس على "ماكيرة مروة" عن المحتوى الهابط

وقال المصدر لـ ، إن “ أصدرت حكماً بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام بحق الملقبة بـ(ماكيرة مروة)، عن فعل المحتوى الهابط ونشره بما يخالف الآداب العامة”.وأضاف أن “الحكم جاء بعد الإجراءات المتخذة من قبل في وزارة الداخلية”.