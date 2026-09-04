مسعود بارزاني ينعى وفاة شقيقه الأكبر

وقال في رسالة نعي، إن الفقيد توفي اليوم الجمعة (4 أيلول 2026)، معرباً عن حزنه وأساه لفقدانه.وأضاف أن بارزاني كان حفيد والديني الشيخ بارزاني، ووصفه بأنه كان مثالاً للتقوى والعبادة وفعل الخيرات، فضلاً عن كونه شخصية بارزة ورفيعة المكانة في العائلة.