حريق يندلع قرب علوة خضار الشطرة.. والدفاع المدني يتدخل

وقال المصدر لـ ، ان فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق، وبدأت بإجراءات السيطرة عليه.ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاعه أو حجم الأضرار الناجمة عن الحريق.