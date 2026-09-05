النزاهة تكشف عن مخالفات بتنفيذ مشروع مستشفى الحسين التعليمي في المثنى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً مُؤلَّفاً في ، كشف عن وجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وفنيَّةٍ في مشروع تأهيل التعليميّ في ، لافتةً إلى تنفيذ أمر القبض بحق (3) مُهندسين ومسَّاحين اثنين في دائرة المهندس المُقيم، مُبيّنةً وجود فروقاتٍ ومُخالفاتٍ في الكشف التخمينيّ وعرض السعر".وأضافت إنَّ "الفريق رصد تأخُّراً في تنفيذ الأعمال وتلكؤ المشروع؛ بالرغم من تنظيم ملحقٍ للعقد، ومنح (4) أشهر مُدَّةً إضافيَّةً للتنفيذ"، لافتةً إلى "توقُّف بعض الأعمال المُنفَّذة عن العمل، ومنها التبريد، الأمر الذي انعكس بشكلٍ مُباشرٍ ومُؤثّرٍ على الخدمة المُقدَّمة، وتأثيره السلبيّ على المرضى المُراجعين والراقدين".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي النزاهة في المُثنى، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".