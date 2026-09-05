أجواء خريفية تبدأ من الغد في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأشارت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء القادم سيكون صحواً على العموم، و درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، و درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".