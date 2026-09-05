اغلاق مخيم الهول قريبا

وقال وكيل الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مخيم شمال شرق عبارة عن قنابل موقوتة يمكن تفجيرها في أي وقت، لكن نجح في تفكيكها، ولم يتبق الآن سوى أعداد قليلة".وأشار إلى أن "عدد النازحين العراقيين المتبقين في مخيم الهول يبلغ نحو 1200 شخص، وهو عدد قليل".وأضاف أن "21 ألف شخص تمت إعادتهم إلى مناطقهم، وهو عدد كبير، ولم يسجل أي خرق أمني في المناطق التي أعيدوا إليها، ما يؤكد نجاحنا في تأهيلهم مجتمعياً ونفسياً"، مؤكداً أن "ملف مخيم الهول سيغلق قريباً بالكامل".