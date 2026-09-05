شقيق عدنان الجميلي.. اعتقال مدير قسم التدريب في معهد نفط بيجي بتهم فساد

وقال المصدر لـ إن قوة أمنية، وبمشاركة ، تمكنت من اعتقال الجميلي خلال عملية جرت وفق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الاعتقال جاء على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.وأضاف المصدر أن غسان الجميلي هو شقيق . فيما لم تصدر، حتى الآن، تفاصيل رسمية إضافية مرتبطة بالقضية.