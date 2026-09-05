الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مولد كهربائي في الرمادي

وأفاد مصدر محلي لـ ، بأن فرق الدفاع المدني استجابت سريعاً للحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المشغل، فضلاً عن إنقاذ مادة الغاز من الحريق.ولم يسفر الحادث عن تسجيل أي إصابات بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.