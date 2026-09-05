البنك المركزي يكشف حقيقة التوجه لرفع سعر صرف الدولار

وقال البنك في تصريح نقلته وتابعته ،: إن "الأخبار التي تتحدث عن وجود توجه لرفع سعر صرف الدولار لا أساس لها من "، مؤكداً "عدم صدور أي قرار بهذا الشأن".وأضاف، أن "سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي لم يطرأ عليه أي تغيير"، داعياً وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف".