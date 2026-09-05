العمل تعلن إعفاء الطلبة من ذوي الإعاقة من سنوات الانتظار للامتحانات الخارجية

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكرى في بيان، إن الإجراء يتيح للطلبة من ذوي الإعاقة، بعد أداء الخارجي للمرحلة المنتهية، التقدم للمرحلة التالية في السنة التي تليها مباشرة، من دون الخضوع لسنوات الانتظار المعتمدة.وأكدت أن القرار يسهم في تسهيل مواصلة التعليم وتوفير فرص أكثر أمام الطلبة من ذوي الإعاقة لإكمال مسيرتهم الدراسية.جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، الذي ناقش عدداً من الملفات القانونية، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ التشريعات ذات الصلة.كما وجّه المجلس باستكمال إجراءات إعادة الفحص الطبي لعدد من المستفيدين الذين أُوقفت رواتبهم، تمهيداً لإطلاقها عند توفر التخصيصات المالية، إلى جانب بحث التنسيق مع بشأن الموازنة وزيادة راتب المعين المتفرغ وإجراءات الشمول الجديد وإصدار بطاقات الماستر .