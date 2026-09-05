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النزاهة تضبط محاسباً في تربية نينوى لاختلاسه رواتب موظف "وهمي"
محليات
2026-09-05 | 12:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
191 شوهد
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، السبت، ضبط محاسبٍ في إحدى دوائر المُديريَّة العامَّة لتربية
نينوى
؛ على خلفيَّة قيامه بصرف رواتب مُوظَّفٍ "وهميٍّ"، والاستيلاء عليها لمصلحته الشخصيَّة على مدى نحو ست سنواتٍ.
وأفادت الهيئة، في بيان، أنَّ أعمال التحرّي والتقصّي أفضت إلى ضبط المُتَّهم، الذي يعمل محاسباً في قسم تربية الحضر في
القيارة
، بعد ثبوت قيامه بصرف رواتب باسم مُوظَّفٍ "وهميٍّ" منذ أواخر العام ٢٠١٧ ولغاية العام ٢٠٢٣، بزعم نقله من مُمثليَّة
وزارة التربية
في
أربيل
إلى قسم تربية الحضر، والاحتفاظ بالمبالغ المصروفة لمصلحته الشخصيَّة.
وكشفت إجراءات التحرّي والتدقيق عن عدم وجود أمر مباشرةٍ للمُوظَّف المعني في قسم تربية الحضر، وعدم امتلاكه تصريحاً أمنياً لدى شعبة التصاريح الأمنيَّة في مُديريَّة تربية
نينوى
، فضلاً عن خلوّ السجلات من أيَّة أوليَّاتٍ أو مُستنداتٍ رسميَّةٍ تثبت وجوده أو نقله من مُمثليَّة وزارة التربية في أربيل إلى القسم؛ الأمر الذي كشف واقعة صرف الرواتب والاستيلاء عليها.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات أمام قاضي
محكمة تحقيق نينوى
المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادَّة (٣١٥) من قانون العقوبات.
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