النزاهة تضبط محاسباً في تربية نينوى لاختلاسه رواتب موظف "وهمي"

وأفادت الهيئة، في بيان، أنَّ أعمال التحرّي والتقصّي أفضت إلى ضبط المُتَّهم، الذي يعمل محاسباً في قسم تربية الحضر في ، بعد ثبوت قيامه بصرف رواتب باسم مُوظَّفٍ "وهميٍّ" منذ أواخر العام ٢٠١٧ ولغاية العام ٢٠٢٣، بزعم نقله من مُمثليَّة في إلى قسم تربية الحضر، والاحتفاظ بالمبالغ المصروفة لمصلحته الشخصيَّة.وكشفت إجراءات التحرّي والتدقيق عن عدم وجود أمر مباشرةٍ للمُوظَّف المعني في قسم تربية الحضر، وعدم امتلاكه تصريحاً أمنياً لدى شعبة التصاريح الأمنيَّة في مُديريَّة تربية ، فضلاً عن خلوّ السجلات من أيَّة أوليَّاتٍ أو مُستنداتٍ رسميَّةٍ تثبت وجوده أو نقله من مُمثليَّة وزارة التربية في أربيل إلى القسم؛ الأمر الذي كشف واقعة صرف الرواتب والاستيلاء عليها.وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات أمام قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادَّة (٣١٥) من قانون العقوبات.