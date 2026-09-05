مطار بغداد يصدر تنويها يخص "تصريف العملة"

اصدرت ، السبت، تنويها يخص اجراءات تصريف العملة للمسافرين.

وجاء في التنويه، "تنوه ادارة الى مسافريها الكرام، ممن يتطلب سفرهم استكمال اجراءات تصريف العملة، بضرورة الحضور الى المطار بوقت مبكر وقبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ، وذلك نظراً لغلق عدد من شركات الصرافة العاملة في المطار من قبل ، الامر الذي قد يؤدي الى حصول زخم وتأخير في عملية تصريف العملة".

وأضاف "لذا، نهيب بالمسافرين المعنيين الحضور قبل موعد الرحلة بوقتٍ كافٍ، تفادياً لأي تأخير قد يؤثر على إجراءات السفر".