اعتماد الجامعة المستنصرية واجهة سياحية وثقافية

وقال رئيس صفاء تقي في بيان، إن "هذا الاعتماد يأتي تتويجاً لدراسة علمية متكاملة حظيت بمصادقة لجان عمداء كليات العلوم السياحية والآثار، وبدعم وتوجيه من جهاز الإشراف والتقويم العلمي في ، في خطوة تستهدف الإفادة من المقومات التاريخية والثقافية التي تتميز بها الجامعة، وتقديمها بصورة تواكب متطلبات السياحة الثقافية المعاصرة".

وأضاف أن "المستنصرية، بما تمتلكه من إرث علمي وتاريخي عريق، تسعى من خلال هذا المشروع إلى إعادة تقديم ذاكرتها الحضارية في قالب يربط الماضي بتطلعات المستقبل، ويعزز مكانتها بوصفها منارة علمية وثقافية وحضارية في ".



وبين رئيس الجامعة أن "المشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرة الجامعة لتوسيع دورها الريادي"، موضحاً أن "الرؤية لا تقتصر على البعد السياحي، وإنما تتجه إلى تأسيس منصة ثقافية وتفاعلية تجمع بين الرصانة الأكاديمية والانفتاح الثقافي، وتتيح للجامعة أداء دور أوسع في المشهد الثقافي والمجتمعي".



وفي إطار المشروع، تستعد الجامعة لإطلاق موسم المستنصرية الثقافي بوصفه منصة دورية تستضيف أمسيات وفعاليات فكرية وتاريخية وأدبية، وتفتح فضاء الجامعة أمام النخب الأكاديمية والثقافية والمجتمعية والبعثات الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز التفاعل بين الجامعة ومحيطها المحلي والدولي، وترسيخ حضورها بوصفها وجهة علمية وثقافية وحضارية، وفق البيان.