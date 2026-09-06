توجه لإصدار فئات نقدية جديدة أصغر من 250 ديناراً

وأوضح كوجر أن محافظ البنك المركزي فرّق بين "تغيير العملة" و"حذف الأصفار"، مشيراً إلى أن تغيير العملة يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي ويمثل ضرورة بعد مرور فترة طويلة على الإصدار الحالي وظهور حالات تزوير، بينما يتطلب حذف الأصفار تشريع قانون خاص من بناءً على طلب حكومي، بحسب ما نقلت الصحيفة الرسمية.وأضاف كوجر أن طباعة العملة الجديدة، في حال إقرارها، ستعقبها فترة زمنية لسحب الإصدارات القديمة من التداول، لافتاً إلى أن تلك المدة لم تُحدد بعد، نظراً لكون البنك المركزي ما زال يدرس التفاصيل الفنية للعملية.