موافقة برلمانية على جلسة خاصة لمناقشة تلوث المياه في العراق

وقال النائب غيث شبع، إن المقترح الذي تقدم به إلى رئاسة يهدف إلى وضع ملف المياه على طاولة النقاش البرلماني بصورة مباشرة، والخروج بإجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ لحماية المواطنين ومصادر المياه العراقية.وأضاف شبع أن "تلوث المياه لم يعد قضية بيئية فحسب بل أصبح ملفاً يرتبط بصورة مباشرة بالصحة العامة والأمن المائي والغذائي" مشيراً إلى "ضرورة تكامل الجهود الحكومية والرقابية والتشريعية لمعالجة مصادر التلوث والحدِّ من تداعياته".وأوضح شبع "أن الجلسة المقترحة ستشهد استضافة الجهات ذات العلاقة، لمناقشة الإجراءات العلمية والفنية والتنفيذية المطلوبة، فضلاً عن بحث المقترحات التي تضمنتها مبادرته ضمن لإنقاذ المياه العراقية وحماية العامة".وأكد النائب، أن "الهدف من التحرك النيابي هو الانتقال من مرحلة تشخيص المشكلة والتحذير من مخاطرها إلى اتخاذ قرارات واضحة تلزم الجهات المعنية بمعالجة أسباب التلوث وحماية مياه " داعياً إلى "اعتماد برنامج وطني متكامل يحظى بمتابعة حكومية وبرلمانية مستمرة".