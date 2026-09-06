شتاء في مناطق عراقية غدا

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، إن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في اماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية،وترتفع قليلاً في عن اليوم السابق ".وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً على العموم ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى".وأشار إلى أن "طقس يوم الاربعاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفص قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضح البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".