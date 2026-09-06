قرارات جديدة من التربية بشأن نقل الملاكات والمدارس الريفية

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن "وزير التربية، ، اجتمع مع المديرين العامين والجهات المعنية والمتخصصة في الوزارة لمراجعة ملف التسويات بشكل عام"، مشدداً على "ضرورة سد الشواغر وعدم مخالفة التعليمات والأنظمة الخاصة بتوزيع الملاكات التدريسية".وأضاف أن "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير المعلمين والمدرسين للطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وضمان عدم وجود نقص في الملاكات التدريسية".وأوضح أن "الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بالمدارس الواقعة في المناطق الريفية وأطراف المدن، ووجّه الوزير بعدم منح أي انفكاك لأي مدرس إذا كانت حركته ستؤدي إلى تشكيل شاغر في المدرسة، بهدف الحفاظ على استقرار الملاكات وسد الاحتياجات الفعلية".وتابع أن "الأولوية ستكون لشواغر الدروس العلمية تحديداً، نظراً إلى حاجة المدارس إلى معلمين ومدرسين في هذه الاختصاصات"، مبيناً أن "يوم 20 من الشهر الحالي سيشهد ترتيب جميع هذه الجزئيات والتهيئة لانطلاق العام الدراسي".وبشأن فتح باب التعيينات لسد النقص، أكد السيد أن "التعيينات مرتبطة بالموازنة والسياسات "، لافتاً إلى أن " تشهد سنوياً حركة في الملاكات بالتزامن مع التوسع السكاني والحاجة إلى الأبنية المدرسية والملاكات التعليمية، وهذا الأمر يبقى رهناً بالسياسات العليا للدولة وما يتم تخصيصه ضمن الموازنة".