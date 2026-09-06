لأول مرة منذ 1970.. وزير النقل يوزّع أراضي لموظفي "النقل البري"

وتزامنت مراسم الافتتاح مع توزيع سندات قطع أراضٍ سكنية على شريحة من الموظفين والمتقاعدين وكبار السن، في إطار خطة الوزارة الرامية لتعزيز ودعم الاستحقاقات الوظيفية لملاكاتها.وأكد وزير النقل خلال كلمته في الحفل، أن توفير السكن الملائم لملاكاتنا يقع في صلب الأولويات الحكومية لتأمين العيش الكريم للمواطنين والموظفين على حد سواء، مما يمثل حافزاً معنوياً مهماً ينعكس مباشرة على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشدداً على المضي قدماً في استكمال إجراءات تخصيص وتوزيع الأراضي لموظفي تشكيلات الوزارة كافة وفق الأطر القانونية والسياقات الأصولية المعتمدة.من جهته أوضح مدير عام الشحماني، أن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في تاريخ الشركة منذ تأسيسها عام 1970، إذ شملت المبادرة تسليم 663 سند ملكية لقطع أراضٍ سكنية بمساحة 300 للقطعة الواحدة في منطقة "كويريش" جنوب العاصمة ، اعتمدت فيها معايير المفاضلة ونظام النقاط وسنوات الخدمة لضمان العدالة والأسبقية.وبيّن الشحماني أن حسم الملف جاء تنفيذاً للتوجيهات الوزارية باتخاذ الإجراءات النظامية؛ حيث تولت الشركة شراء المساحة المخصصة ونقل ملكيتها للمستفيدين بأسعار مدعومة، مع إتاحة سداد القيمة عبر أقساط مالية ميسرة تمتد لعشر سنوات.يُشار إلى أن المجمع الإداري الجديد يضم خمسة طوابق إضافة إلى طابق أرضي وسرداب خُصص لمواقف المركبات؛ ليمثل صرحاً إدارياً ولوجستياً متكاملاً يتولى إدارة العمليات المؤسسية، والرقابة الإلكترونية والتتبع اللحظي لحركة الشاحنات داخلياً ودولياً، فضلاً عن الإشراف المباشر على ساحات التبادل التجاري والمنافذ الحدودية في مختلف محافظات البلاد.