سعر "الدبل" وصل إلى أكثر من مليون دينار.. ما تفاصيل أزمة "الطابوق" في العراق؟

ويقول أصحاب معامل الطابوق إن ارتفاع أسعار الوقود خلال الأيام الأخيرة دفع أسعار المنتج إلى الضعف تقريباً، في وقت يعاني فيه المواطنون أصلاً من أزمة سكن وارتفاع مستمر في تكاليف البناء.ويعزو أصحاب المعامل هذا الارتفاع إلى أزمة الوقود وارتفاع كلفة تشغيل المعامل، مؤكدين أن استمرار شح التجهيز يهدد بتوقف الإنتاج ورفع الأسعار بصورة أكبر.وأشار ممثل عن معامل طابوق النهروان إلى أن رفع الدعم الحكومي عن المنتجات النفطية فاقم معاناة أصحاب المعامل، مبيناً أن المعامل كانت تحصل سابقاً على النفط الأسود بأسعار مدعومة، مع تحملها في الوقت ذاته والرسوم المترتبة عليها.وبحسب مختص في قطاع الطابوق، يضم قرابة 900 معمل في مختلف المحافظات، ويشغل كل معمل ما لا يقل عن 250 عاملاً، فضلاً عن سائقي عجلات النقل والميكانيكيين والفنيين وغيرهم من العاملين المرتبطين بهذا القطاع.وأوضح أن هذه المعامل تتحمل التزامات مالية متعددة، من بينها الضمان الاجتماعي للعمال، وإيجارات عقارات الدولة، والضرائب، ورسوم المسح الجيولوجي وغيرها من الرسوم.ويرى المختص أن هذه الزيادة ستنعكس في النهاية على سعر الطابوق الذي يدفعه المواطن، محذراً من تداعياتها على قطاع البناء في ظل حاجة البلاد إلى المزيد من الوحدات السكنية.ويحذر أصحاب المعامل من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتسريح أعداد كبيرة من العمال، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء.ويقول أحد أصحاب المعامل إن الزيادة في سعر النفط لن يتحملها صاحب المعمل وحده، وإنما ستنعكس على العمال والمستهلك، متوقعاً أن يؤدي ارتفاع كلفة الوقود إلى مضاعفة أسعار الطابوق وإحداث أزمة في السوق.كما انتقد ما وصفه بضعف حماية الصناعة المحلية، داعياً الحكومة إلى دعم معامل الطابوق باعتبارها من القطاعات الصناعية التي ما زالت تعمل وتوفر فرص عمل لآلاف العراقيين، محذراً من أن ارتفاع الكلفة قد يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على الطابوق المستورد.ويشير إلى إمكانية الاستفادة من الكاميرات ووسائل الأتمتة والأنظمة الإلكترونية لضمان وصول الوقود المدعوم إلى المعامل المستحقة ومنع إساءة استخدامه.وطالب أصحاب المعامل الحكومة بخفض أسعار الوقود المخصص للإنتاج بما يتناسب مع الكلفة الاقتصادية للصناعة المحلية، فضلاً عن توفير الحصص الوقودية بصورة منتظمة ومن دون تأخير.كما طالبوا بحماية صناعة الطابوق والمواد الإنشائية المحلية من ، محذرين من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وتعطيل جزء مهم من قطاع البناء والتشييد.ويطالب أصحاب المعامل الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة أسعار الوقود وضمان استمرار التجهيز، مؤكدين أن الهدف من مطالبهم هو الحفاظ على الإنتاج المحلي ومنع توقف المعامل وارتفاع أسعار مواد البناء.ومع استمرار أزمة الوقود، يبقى مستقبل معامل الطابوق مرتبطاً بقرار حكومي يوازن بين معالجة التجاوزات في توزيع النفط المدعوم وبين الحفاظ على صناعة محلية تشغل آلاف العمال، خصوصاً في ظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف البناء في العراق.