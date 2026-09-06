تمهيداً لاعتمادها.. مفوضية الانتخابات تتسلم 50 قيداً لبدء محاكاة "البطاقة الوطنية"

وجاء التسلم خلال اجتماع عقد في بحضور رئيس على القانونية لاستخدام في التصويت، القاضي ، ومعاون للشؤون الفنية في اللواء المهندس بلال رسن عبيد، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة.وتسلمت المفوضية بيانات (50) قيداً من موظفيها تمهيداً لإجراء اختبار عملي ومحاكاة لعملية الاقتراع باستخدام ، للوقوف على المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيقها.ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية، لاستكمال الأطر الفنية والقانونية المتعلقة بدمج البطاقة الوطنية الموحدة ضمن المنظومة الانتخابية المقبلة.